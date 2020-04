‘De zorgen om Job zijn groot. Maar samen komen we hier doorheen’

Voor veel families is de last van een gehandicapte kind in coronatijden niet te dragen, schreef je laatst in je column. Trek jij het nog? ,,Ja, ik trek het nog. Maar ik maak me wel heel veel zorgen. Toen het coronavirus uitbrak hebben we Job onmiddellijk thuisgehouden en zijn we met z’n drieën in volledige quarantaine gegaan. Al zes weken lang is er niemand bij ons binnen geweest. Mijn man Rob werkt in de buitenschoolse opvang en heeft nu overdag de zorg voor Job op zich genomen. We hebben het geluk dat Job een meegaand kind is, schikkelijk en flexibel. Het zware zit ‘m erin dat ouders met een gehandicapt kind nu geen enkele escape hebben. Je wordt soms tureluurs als je kind duizend keer ‘mama’ roept. Dan moet de zorg overgenomen worden, zodat je er even tussenuit kunt. Maar die escape is volledig weggevallen. Eerder belden we een oppas, maar er mag niémand bij ons naar binnen. Zelfs de pgb-begeleiders niet. ,,Laten ze die mensen testen! Zij zijn toch óók zorgverleners. Geef hen tenminste dezelfde tools als alle anderen in de zorg. De gehandicaptenzorg staat achterin de rij. Maar ouders van een gehandicapt kind kunnen niet 1,5 jaar thuis blijven wachten op een vaccin. Zij hebben ook gewoon een baan. Ze moeten geholpen worden! ,,Door m’n columns heb ik een enorme antenne voor mensen met een gehandicapt kind. Ik hoor hartverscheurende verhalen. Van mensen die hun kinderen uit een tehuis gehaald hebben, maar het thuis niet meer trekken tot mensen die hun kind dat in een tehuis woont al wekenlang niet gezien hebben.”

Hoe gaat het nu met Job? ,,Heel tegenstrijdig, maar het thuiszitten doet hem erg goed. Hij slaapt uit, eet beter en vindt het heel gezellig thuis. We zitten regelmatig met hem in zijn rolstoel op ons balkon, doen educatieve spelletjes en sporten wat. Hij ervaart corona als een vakantie. ,,Wij staan er anders in. Job behoort tot de risicogroep. Hij heeft kwetsbare longen, die door zijn scoliose in de verdrukking komen. Vorig jaar al schreef zijn arts hem preventieve antibiotica voor. ‘Want als hij longontsteking krijgt, weet ik niet of hij het haalt’, zei hij. En laat corona nu een longvirus zijn... ,,We voelen ons heel erg kwetsbaar. We mógen niet ziek worden en doen daar alles voor. Maar het is een gammel kaartenhuis, dat na één keer blazen om kan vallen.”

Je schreef in een van je columns dat ontwrichte gezinnen met een gehandicapt kind niet gezien worden door beleidsmakers. Licht eens toe.

,,Door corona is er veel leed in de samenleving. Denk aan de situatie in verpleeghuizen. Bij mensen met een gehandicapt kind is óók veel leed, maar daar hoor je weinig over. Deze groep mag echt niet vergeten worden door beleidsmakers. Ik vraag me soms af: Is er wel voldoende solidariteit? Het lijkt erop of het draait om het principe: ieder voor zich. En daarom moeten wij harder aan de bel trekken.



,,Let wel: er zijn ook positieve dingen te melden. Als er iéts is wat in deze crisis aan het licht komt, is het wel het besef dat de zorg in Nederland onmisbaar is. Wij ‘kwetsbaren’ wisten dat al. Nu iedereen ineens kwetsbaar is, is het tot meer mensen doorgedrongen dat we niet zonder een zorgsysteem kunnen waarin voldoende geld is en waar genoeg kundige mensen werken. Ik hoop dat dat na de crisis beklijft en dat er in het vervolg wat minder grof bezuinigd zal worden op deze sector, die letterlijk van levensbelang is voor een samenleving.



,,Wat ook positief is aan deze hele situatie is dat Rob en ik nu weten dat we de zorg voor Job samen behoorlijk goed redden. We hebben gezien dat Job weinig nodig heeft om tevreden te zijn, alleen onze aandacht. De hele wereld staat op de kop en onze zoon heeft geen idee van al die doden die vallen. Dat vinden wij, als zijn ouders, heel fijn.”