1.600 man speelt Slag om Grolle na in Groenlo

Hele wereld

De huursoldaten komen uit heel Europa, maar ook Amerika en Australië zijn vertegenwoordigd op het slagveld en in de kampementen in de binnenstad.

De binnenstad van Grolle staat nog tot en met zondag in het teken van 1627, met diverse activiteiten in de binnenstad, die ook is omgetoverd in middeleeuwse sferen. Een groot deel van de lokale bevolking is inmiddels betrokken bij het evenement dat tienduizenden belangstellenden trekt.