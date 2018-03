Een familie, 10 doden bij 'vergeten' bombardement op Doetinchem

Crossbaan VAMC niet gelegaliseerd

15 maart VORDEN - Motorcrossvereniging VAMC in de Vordense buurtschap Delden kan legalisatie van haar crossbaan definitief uit het hoofd zetten. Net als de gemeenteraad van Bronckhorst zien ook burgemeester en wethouders geen heil meer in de crossplannen. Daarom krijgen de crossers geen omgevingsvergunning verleend, die nodig was voor legalisatie van de baan.