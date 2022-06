23-jarige man uit Montferland verdacht van aanrijden wielrengroep die niet op fietspad fietste

Motorcros­ser raakt ernstig gewond bij training op baan bij Hummelo

HUMMELO - Een motorcrosser is vanmiddag gewond geraakt bij een training op de baan DE Heksenplas bij Hummelo. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, onderweg stapte een per helikopter ingevlogen trauma-arts in.

