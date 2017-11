250 miljoen jaar oude kwal gevonden bij opruimen steengroeve in Winterswijk

WINTERSWIJK - In de steengroeve in Ratum bij Winterswijk is in september het fossiel van kwal gevonden die 250.000.000 jaar geleden is overleden. Volgens professor Jelle Reumer van de Universiteit Utrecht een,,zeer bijzondere vondst”, maar hij heeft nog geen idee wat voor soort kwal het precies is.

Het opvallende is dat het volgens Reumer ‘een enorme kwal’ van wel dertig centimeter diameter is, die in de literatuur mogelijk nog onbekend is.

Struikelen over een kwal

Het fossiel is gevonden door Annelies Geurkink-Visscher uit Winterswijk die er begin september tijdens opruimwerkzaamheden van het jongste steengroevetheater ‘bijna over struikelde’, zoals ze trots op haar Facebook-pagina meldt. ,,Het Steengroevetheater wás al heel bijzonder voor mij, maar dit maakt het nóg leuker, bijzonderder.’’

'Vondst van het jaar'

Quote We hadden in de groeve al wel fossielen van kleinere kwalletjes gevonden Jelle Reumer Het fossiel is via Gerard ten Dolle, directeur van de Sibelco-vestiging die de groeve exploiteert, doorgestuurd naar professor Jelle Reumer van de Universiteit Utrecht. Hij is geen onbekende in de steengroeve, het Nederlandse eldorado van geologen en paleontologen. Hij komt namelijk elke zomer met een team studenten graven in de kuil waar lagen uit het Trias (circa 250 miljoen jaar oud) naar de oppervlakte komen.



,,We hebben er al veel bijzondere vondsten gedaan, maar deze van mevrouw Geurkink is absoluut de vondst van het jaar. We hadden in de groeve al wel fossielen van kleinere kwalletjes , van 5 tot 6 centimeter doorsnee gevonden, maar nog nooit zo’n grote van dertig centimeter. Ook in de literatuur is er vrijwel niets over bekend. De literatuurvermelding die er nog het dichtst bij komt, dateert uit 1890 en dat was er een van 27 centimeter.”

Nieuwe soort

Reumer heeft de kwal nu op zijn bureau liggen, maar kan nog niet zeggen of het een nieuwe of al bekende soort is. ,,Dat gaan we de komende maanden onderzoeken. Ik moet er nog een student voor vinden.’’ Mocht het een onbekend soort kwal zijn, dan kan het fossiel, nu nog in eigendom van de vindster, niet in privébezit blijven, aldus Reumer. Mogelijk komt dan museum Naturalis in Leiden in beeld. En dan zal er natuurlijk ook een naam voor moeten worden gekozen.

Dochter

Het is dus nog niet duidelijk of er sprake is van een nieuwe soort, maar als dat zo is wordt die vaak vernoemd naar de vinder.

Annelies Geurkink zou in dat geval graag zien dat achter de Latijnse naam de toevoeging ‘esmea’ komt. ,,Naar onze dochter Esmé, die zes jaar geleden is overleden”, zegt ze. ,,Ze had taaislijmziekte en op de dag dat in de steengroeve het eerste concert, de musical Jesus Christ Superstar werd opgevoerd, kregen we het bericht dat haar vriend haar ten huwelijk had gevraagd.’’