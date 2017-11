Doetinchemmer opgepakt voor zware mishandeling meisje (17) uit Zelhem

Column Schaarste

9:12 Publiekelijk uitspraken doen over het kroegleven in Doetinchem is een hachelijke zaak. Ik, die zijn vingers er vaker aan heeft gebrand, zou dat moeten weten. Toch stond ik op een rits tenen toen ik mijn zorgen uitte over het caféleven in deze stad en zei dat ik een bruine kroeg mis. Ik deed die uitspraak recent in de Doetinchemmer, een maandelijks magazine gevuld met interviews met vier bekende of minder bekende stadsgenoten. Een hele pagina aan mij gewijd, ik ging er haast van naast mijn schoenen lopen. Maar dat hoeft niet want de makers kwamen pas na vier jaargangen vol plaatsgenoten bij mij terecht. Ik herinner me precies wanneer ik de gewraakte zin zei. Het was op een mooie dinsdagmorgen in een aangenaam etablissement. De zon scheen door de ramen en iets van euforie maakte zich gaandeweg het gesprek van mij meester. Ineens floepte het eruit. Bij het nalezen van het verhaal ter correctie viel het me niet eens op. De dag dat het blad verscheen kwam mijn vriendin terug uit de stad en vroeg of ik Facebook had gezien. Ik dacht direct aan die keer dat ik een column schreef over een kroeg die ik na verkoop niet meer als mijn kroeg herkende. Online werd ik daarop vergeleken met een besnorde dictator uit de vorige eeuw. Ik zoek het bericht op Facebook dan ook met enige weerstand op en bekijk de 39 reacties scrollend. Ok. De binnenstad van Doetinchem heeft, nadat ik drie voormalige stamcafés zag sluiten, inderdaad nog één bruine kroeg: De Kartouwe. En om eerlijk te zijn, het is de mooiste van allemaal. Dat meen ik maar ik schrijf het ook uit eigenbelang. Ze zullen me namelijk in deze tijd van schaarste maar eens op een kwaad moment de toegang weigeren.