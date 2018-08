31-jarige man 'meerdere malen tegen hoofd geschopt' op Huntenpop, politie zoekt daders

Boer Rudi Krüs na stalbrand: er komt een nieuwe stal, een brandveili­ge­re

12:03 DIDAM - In de dagen na de stalbrand in Didam, waarbij 2500 varkens omkwamen, was boer Rudi Krüs haast onaanspreekbaar. Nu, anderhalve week na de brand, wil hij één keer zijn verhaal kwijt, exclusief aan De Gelderlander. ,,Bij herbouw van een nieuwe stal gaan we richting brandpreventie bekijken wat anders kan, wat minder brandgevoelig is.”