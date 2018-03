40.000 stempassen opnieuw naar de drukker

De gemeente heeft het verkeerde bestand bij de drukker aangeleverd. Op die stempas worden alle stembureaus in Winterswijk vermeld. In de omringende buurtschappen rouleren de stembureaus per verkiezing van locatie. Per vergissing was het overzicht van de vorige verkiezingen naar de drukker gestuurd.



Alle stempassen waren inmiddels gedrukt, maar nog niet naar de stemgerechtigde Winterswijkers verstuurd. Alle 40.000 verkeerder stempassen zijn inmiddels vernietigd. De nieuwe, correcte passen worden zaterdag bezorgd. Volgens een woordvoerder van de gemeente is dat nog binnen de wettelijke termijn.



Het drukken van alle stempassen kost de gemeente Winterswijk 8.000 euro. Door de herdruk komt daar nog eens 5.000 euro bovenop.