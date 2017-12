500 kilo illegaal vuurwerk gevonden in Zelhem en Andelst, vijf arrestaties

De drie verdachten in Zelhem van 72, 63 en 39 jaar handelden samen in illegaal zwaar vuurwerk. Zij zijn op 14 december aangehouden na een anonieme tip. In huizen aan de Pluimersdijk en de Kampweg in Zelhem werd illegaal zwaar vuurwerk gevonden. Een woordvoerder van de politie kon woensdagmiddag niet zeggen hoeveel precies. Twee van de verdachten zijn inmiddels weer vrijgelaten, de derde zit nog vast.

In hetzelfde onderzoek kwam de politie gisteren uit aan de Hoofdstraat in Andelst, waar nog eens twee mannen werden aangehouden. Een van hen is een 23-jarige man uit Andelst, de identiteit van de ander is nog niet bekend. In een woning in het dorp bleken mortieren en nitraten te liggen.