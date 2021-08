57 tips over dode man Breedenbroek: ‘Die zijn we nu aan het nagaan’

BREEDENBROEK - De politie heeft tot op heden 57 tips binnengekregen over de dode Turkse man die op 6 augustus langs het Beggelderpad in Breedenbroek werd gevonden. De man, die door de politie geïdentificeerd is als de 62-jarige Ismail Yamak, is door een niet-natuurlijke oorzaak om het leven gekomen.

Waar de man precies aan overleden is, is nog onderdeel van onderzoek, laat de politie weten.

Om meer informatie te krijgen over het slachtoffer, plaatste de politie matrixborden nabij de vindplek en werd de zaak ook in het televisieprogramma Opsporing Verzocht belicht. Kort na die uitzending liet de politie al weten vier tips binnengekregen te hebben.

Dat aantal is ondertussen gegroeid tot 57.

Quote We zijn ontzettend blij dat we al zoveel tips hebben gekregen Woordvoerder politie

Ook in Duitsland meegedacht

‘We zijn ontzettend blij dat we al zoveel tips hebben gekregen’, laat de politie in een schriftelijke reactie weten. ‘We zijn alle tips op dit moment nog aan het nalopen. Ook in Duitsland hebben mensen meegedacht met deze zaak. Daar zijn de tips vooral binnengekomen naar aanleiding van de perspublicatie’

Ismail Yamak werd die vrijdagochtend iets voor 07.00 uur gevonden door een voorbijganger. Een opvallend detail daarbij was dat de Yamak geen schoenen aan had. Samen met het feit dat de sokken aan de onderkant schoon waren, concludeert de politie dat hij op die plek is neergelegd. Daarom is het aannemelijk dat er anderen bij de zaak betrokken zijn.

Nog niet zo lang hier

Het vermoeden bestaat dat Yamak nog maar enkele weken in Nederland en/of Duitsland was. Daarom wil de politie graag in contact komen met mensen die hem gekend hebben of de laatste tijd hebben ontmoet. De politie wil verder in contact komen met mensen die kunnen vertellen wat hij in de weken voor zijn dood deed.

Mensen die informatie hebben over de zaak, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. Dat kan telefonisch via 0900-8844 of via dit tipformulier van de politie.