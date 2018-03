75.000 euro in beslag genomen bij wietplantage in snackbar

Op twee andere plekken in Neede zijn invallen gedaan, in woningen aan de Kievitstraat en Burgemeester Heeremastraat. In dat laatste huis is apparatuur en ander materiaal gevonden om een wietkwekerij in te richten. Ook die spullen zijn in beslag genomen.



Volgens de politie is er geen verband met de vorige week ontmantelde wietkwekerijen in een Turks restaurant aan de Oudestraat en in een pand aan de Braak. Op beide plekken stonden 1.000 planten.



Het onderzoek naar alledrie de wietplantages loopt.