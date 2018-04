85-jarige Markeloër overleden na ernstig ongeluk in Lochem

Dodelijk ongeluk

Het is het tweede dodelijk ongeluk binnen een jaar op dit kruispunt. Een 79-jarige fietser kwam vorig jaar juni om het leven bij een aanrijding met een vrachtwagen. De man fietste over de Broekstraat en stak de Nettelhorsterweg, een voorrangsweg, over. Hij werd geschept door een vrachtauto die uit de richting Borculo kwam.

Oversteekplek

De oversteek staat op de radar bij de provincie Gelderland, de wegeigenaar. Het moet voor fietsers veiliger worden om er over te steken. De provincie is van plan om de oversteek in tweeën te knippen. Nu moeten fietsers de twee rijbanen nog in één keer oversteken. Straks komt er tussen de twee rijstroken een oversteekplek voor fietsers in de vorm van een zogeheten middengeleider. Zij kunnen de weg dan per rijbaan oversteken. Naast recreatief verkeer steken ook leerlingen van basisschool Nettelhorst, dat een paar 100 meter verderop ligt, dagelijks de weg over.