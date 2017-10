90 oud-medewerkers Tuunte steunen rechtszaak over leeftijdsdiscriminatie

Sgraffito's komen in oude bibliotheek

13:03 DOETINCHEM - Er is toekomst voor de drie sgraffito's. De kunstwerken - in cement gestreken circusvoorstellingen - komen te hangen in de voormalige bibliotheek aan de Raadhuisstraat in Doetinchem. Hier wordt een broedplaats voor ondernemers opgezet onder de naam De Steck.