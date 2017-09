Aalten geeft 13.500 euro voor hulp en wederopbouw Sint Maarten

Donderwinkel stopt na 12,5 jaar als frac­tie­voor­zit­ter CDA Oost Gelre

10:36 GROENLO - Theo Donderwinkel is na 12,5 jaar gestopt als fractievoorzitter van het CDA in Oost Gelre. Hij gaat tot de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar door als raadslid, verklaarde hij dinsdagavond na de raadsvergadering in Groenlo. Niek Bragt is per direct fractievoorzitter.