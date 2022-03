Aalten staat klaar voor opvang Oekraïense vluchtelingen: per direct 30 plekken in De Heurne

Langere tijd

Of alle 30 plekken in Aalten gebruikt gaan worden, is nog onduidelijk. ‘Op dit moment weten we nog niet hoeveel vluchtelingen er precies komen’, laat de gemeente weten. ‘Ook andere zaken moeten we regelen. Denk daarbij aan onderwijs voor de kinderen, dagbesteding en sport. We bereiden ons erop voor dat deze mensen langere tijd in onze gemeente blijven.’