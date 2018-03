Aaltens kalfje van 5.200 euro komt op televisie bij Yvon Jaspers

Kansrijk Winterswijk zegt af voor lijst­trek­kers­de­bat De Gelderlander

10:31 WINTERSWIJK - De fractie van Kansrijk Winterswijk heeft afgezegd voor het lijsttrekkersdebat van De Gelderlander, woensdagavond (vanavond) in het Gerrit Komrij College in Winterswijk. Lijsttrekker Paul Hijink meldde zich af als gevolg van ziekte en 'extreme toename mantelzorgwerkzaamheden': 'Hierdoor hebben we alle nog beschikbare handjes nodig in de campagne en geen tijd om ons in te lezen in de onderwerpen.'