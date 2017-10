Aaltense (17) in zorgelijke toestand in ziekenhuis na eenzijdig ongeval

De Aaltense was met haar scooter onderweg vanuit Winterswijk naar Aalten, toen zij rond 21.20 uur op de Bredevoortsestraatweg door onbekende oorzaak de controle over het stuur verloor. Zij begon te slingeren, werd gelanceerd en belandde op het wegdek.

Het meisje is ernstig gewond geraakt bij die val en is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De politie tast nog in het duister over de oorzaak van het ongeluk en vraagt mensen die iets hebben gezien, contact op te nemen via 0900-8844.