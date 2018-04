Aaltense overweg snel dicht na dodelijk ongeval

De spoorbeheerder was over de overgang in de Tuunterweg al bijna een jaar in gesprek met omwonenden en de gemeente. Afgesproken was dat hier slagbomen en bellen zouden komen, zodat auto's niet meer over het spoor kunnen rijden. Fietsers en voetgangers kunnen dan nog wel kunnen oversteken, dat is een wens van de omwonenden.



,,Dit wordt veiliger, doordat de slagbomen en bellen duidelijk signaleren wanneer er een trein komt’’, zegt Baas.



Hoewel er dus al afspraken waren gemaakt over maatregelen, wil ProRail het politieonderzoek niet afwachten. ,,We willen dat de afsluiting zo snel mogelijk plaatsvindt.’’



Ook Aalten wacht niet af en werkt mee aan het verzoek van de spoorbeheerder. ,,We verlenen alle medewerking om de overgang alvast af te sluiten met bijvoorbeeld paaltjes, zodat er geen gemotoriseerd verkeer meer over kan. Dit totdat slagbomen en bellen worden geplaatst’’, zegt een woordvoerder. Zij kan niet aangeven wanneer dit gebeurt. ,,Zo snel mogelijk’’, zegt ze.



ProRail wil uiteindelijk dat alle onbewaakte overwegen beveiligd of gesloten worden, om oversteken van het spoor zo veilig mogelijk te maken. Er zijn er nog zo'n 100 landelijk, zeker 13 daarvan liggen in de Achterhoek.