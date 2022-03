Aaltense pianist op tv met requeim over Achterhoekse oorlogsexecutie

De 41-jarige musicus vertelt daarin over het requiem dat hij heeft geschreven voor de tentoonstelling De 46 van Rademakersbroek in het Nationaal Onderduikmuseum in zijn woonplaats. Stronks speelt live twee stukken van Da Faciem Nominibus .

Rademakersbroek is de plek in Varsseveld waar 46 gevangenen uit De Kruisberg in Doetinchem werden gefusilleerd door de Duitsers op 2 maart 1945. Dit als vergelding van de moord op vier Duitse soldaten door verzetsgroep De Bark. Het museum in Aalten staat een jaar lang in het teken van deze gruweldaad. In het Nationaal Onderduikmuseum is ook het requiem van Matthijs Stronks te horen.