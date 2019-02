Aangifte tegen bordeelfilmers Elten: duizenden euro’s schade

Video’s met interieurbeelden van het bordeel in de Duitse grensplaats verschenen vorige week op YouTube. In ruim zeventien minuten beeldmateriaal was te zien dat zo’n beetje alles er nog stond, van opgemaakte bedden tot sm-pakjes en volle flessen drank. De video’s zijn inmiddels offline gehaald.



Maar volgens de Achterhoekse eigenaren van het pand aan de Groenlandstrasse verandert dat niets aan het feit dat er is ingebroken. Daarvan is aangifte gedaan bij de polizei.