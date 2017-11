Aanklacht tegen verdachte fatale brand Doetinchem luidt moord

DOETINCHEM/ ZUTPHEN - De aanklacht tegen de 53-jarige Doetinchemse die ervan verdacht wordt brand te hebben gesticht in een woning in de Papaverstraat in Doetinchem, luidt moord. Bij de brand kwam een 58-jarige vrouw uit Doetinchem om het leven.

Het feit dat de aanklacht moord luidt, betekent dat het Openbaar Ministerie ervan uitgaat dat de 53-jarige de brand heeft aangestoken met als doel de 58-jarige om het leven te brengen.

Pieter Baan Centrum

In Zutphen was de eerste zitting van de rechtszaak tegen de 53-jarige. Ze was zelf niet aanwezig, haar advocaat wel. Het was een pro forma-zaak, met als doel het voorarrest van de verdachte te verlengen. De rechtbank neemt veel tijd voor de zaak. In februari volgend jaar is er een regiezitting gepland. Dan wordt besproken hoe de zaak verder afgehandeld wordt.

De eerste inhoudelijke behandeling staat gepland voor 17 mei 2018. Dan wordt er een hele dag ingeruimd voor de zaak. Dat het zo lang duurt heeft er onder meer mee te maken dat de verdachte geobserveerd zal worden in het Pieter Baan Centrum. Daarvoor staat zes weken, plus zes weken voor de analyse.

Brandstichting op camping

Advocaat van de verdachte Erwin Damen, van kantoor Spijker Strafrecht in Arnhem, stelde tijdens de zitting dat hij wil dat een verslag van een gesprek tussen een rechercheur en de familie van het slachtoffer aan het dossier wordt toegevoegd.

In dat gesprek zou de familie hebben gezegd dat het slachtoffer brand zou hebben gesticht op een camping in Ulft. ,,Het is relevant omdat het in deze zaak ook om een brandstichting gaat, en de aanleiding is nog niet duidelijk’’, motiveerde hij na afloop van de behandeling. ,,De ene brand zou een reactie op de andere kunnen zijn.’’

'Met gedoe' vertrokken

Het zou gaan om camping Slotenhof in Ulft. In werkelijkheid bestaat er in Ulft geen camping met die naam. Wel bestaat er een camping Scholtenhof. Deze valt officieel onder Etten, maar ligt tegen Ulft aan. Volgens een ingewijde heeft er op die camping enkele jaren een vrouw gewoond met dezelfde naam als het slachtoffer. Het zou zijn geweest in de periode tussen 2000 en 2013. De vrouw zou 'met gedoe' zijn vertrokken. De rechter besloot dat het verslag van het gesprek aan het dossier zal worden toegevoegd.

De advocaat diende ook een bezwaarschrift in. Dit werd achter gesloten deuren behandeld, omdat het openbaar maken van de inhoud de rechtsgang zou kunnen beïnvloeden.

Camerabeelden

De woning aan de Papaverstraat is pas enkele weken geleden vrijgegeven. Tot die tijd heeft er onderzoek plaatsgevonden. Uit de dagvaarding blijkt dat de 53-jarige verdachte er van wordt verdacht dat zij een bank in de woning in brand heeft gestoken. Deze bevond zich ter hoogte van de enige trap naar boven.