Aankoop pand Beter Horen in Doesburg kost gemeente circa 3,5 miljoen; gesteggel over functie oude stadhuis

DOESBURG - Doesburg is bereid bijna 3,5 miljoen euro te betalen voor het pand van Beter Horen. Het gebouw in Beinum wordt het nieuwe stadskantoor, maar wat gebeurt er dan met het stadhuis?

Onderzoek wijst uit dat verhuizen goedkoper is voor de gemeente. Als Doesburg in het huidige stadhuis blijft, kost het 5,5 miljoen euro om het deels eeuwenoude pand in het centrum van de stad te renoveren en op te knappen. VVD en CDA zien de aankoop dan ook als een mooie kans. ,,Vooruit met de geit. De enige hobbel die wij zien zijn de verkeersdrempels die daar liggen. Een stadskantoor op een goed bereikbare plek en met ruimte eromheen past bij deze tijd”, zegt VVD-raadslid Jolijn van der Pool.

Een financiële besparing klinkt Stadspartij Doesburg, de grootste partij in het Hanzestadje, ook als muziek in de oren, maar raadslid Appie van der Beek vindt dat er veel te makkelijk voorbij wordt gegaan aan de sentimentele waarde die het oude stadhuis voor hem en veel andere Doesburgers heeft. ,,Een prachtig monumentaal pand waar al 550 jaar wordt bestuurd. Dat moet vooral zo blijven en ik ben daar nu nog niet gerust op.”

‘Geen beslissingen nemen waar je later spijt van krijgt’

Het plan is om in het pand van Beter Horen aan de Leigraafseweg ambtenaren en het bestuur van Doesburg te huisvesten, inclusief het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad blijft vergaderen op het oude stadhuis, dat ook beschikbaar blijft voor huwelijken en plechtigheden, zo is het plan. Maar voor een rijbewijs of nieuw paspoort moeten Doesburgers straks naar Beinum.

Als het aan Stadspartij Doesburg ligt wordt het gebouw gekocht en later pas over de exacte invulling gesproken. Van der Beek: ,,Wij zien liever het bestuur, inclusief college, op het oude stadhuis blijven. Je moet nu geen beslissingen nemen waar je later spijt van krijgt. Als mogelijk scenario wordt voorgesteld het oude stadhuis te verkopen en terug te huren. Wie verzint zoiets?”

Quote De hoofdtaak is duidelijk, maar wat ons betreft zouden er bijvoor­beeld ook mensen met een afstand tot de arbeids­markt kunnen werken. In een restaurant bijvoor­beeld Marlies de Groot

Eind deze maand beslist de gemeenteraad van Doesburg of de aankoop doorgaat. De kans is heel groot dat dat gebeurt en daar is ook de fractie van de PvdA/GroenLinks blij mee. ,,Al vinden wij het wel snel gaan opeens. We zouden het heel fijn vinden als het gebouw meer taken krijgt. De hoofdtaak is duidelijk, maar wat ons betreft zouden er bijvoorbeeld ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen werken. In een restaurant bijvoorbeeld”, zegt raadslid Marlies de Groot.

Het huidige stadhuis van Doesburg heeft achterstallig onderhoud. Het voldoet na 1 januari 2023 niet aan de eisen en mag daarna formeel niet in gebruik blijven. Uitstel is mogelijk voor twee jaar, mits een oplossing in het vooruitzicht gesteld is. Een verhuizing is een legitieme mogelijkheid voor uitstel. Als er niet wordt verhuisd kosten noodzakelijke ingrepen aan het oude stadhuis circa 5,5 miljoen euro.