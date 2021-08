Aantal belangstellenden verdubbeld voor dure huurwoning van Achterhoekse corporaties

De corporaties in de Achterhoek richten zich met name op sociale woningbouw. Verreweg het grootste deel van hun woningvoorraad bestaat dan ook uit huurhuizen met een maximale huur van 752 euro per maand. Toch hebben bijna alle corporaties ook tientallen woningen in de zogenoemde vrije sector. De Woonplaats heeft bijvoorbeeld 87 van deze woningen in de Achterhoek op een totaal van 4700.