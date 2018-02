AC/DC kansloos voor plekje op Zwarte Cross

Online coffeeshop vinden ze in Groenlo best, maar in Parijs of Tokio niet

10:40 GROENLO - Toen Mark Wiesman uit Groenlo hoorde wat er in november tijdens een raadsvergadering in Berkelland besproken was, voelde hij woede in zich opkomen. Een raadslid van GroenLinks riep burgemeester Joost van Oostrum op om Berkelland (Borculo, Eibergen, Neede) aan te melden voor het experiment van het kabinet met legale wietteelt.