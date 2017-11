Acht maanden cel na ongeval dat vrouw en dochtertje blijvend letsel bezorgde

Vrouw overleden bij aanrijding op oversteekplaats in Doetinchem

12:55 DOETINCHEM - Op de Raadhuisstraat in Doetinchem is vanmorgen vlak voor het middaguur een vrouw overleden. De oudere vrouw stak op de fiets de Raadhuisstraat over om naar de apotheek te gaan toen ze volgens een getuige ter hoogte van het Mark Tennantplantsoen geschept werd door een auto.