Acht nieuwe doden door corona in de regio, met name in de Achterhoek

Er zijn 53 nieuwe besmettingen, 10 mensen moesten met ziekteverschijnselen in het ziekenhuis worden opgenomen.



Grote toenames per gemeente van mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen of die zijn overleden zijn er niet meer. Wel lijkt het erop dat het zwaartepunt van de coronacrisis defenitief aan het verschuiven is.



In het zuiden van de provincie Gelderland en het Land van Cuijk komen er nauwelijks nog slachtoffers bij. Juist in de Achterhoek zijn er wel een aantal doden te betreuren. In de gemeenten Berkelland, Doetinchem, Montferland en Winterswijk is het dodental met 1 gestegen.