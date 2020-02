Achterhoek aan de macht in Amsterdam: ‘ Ik hou juist van chaos en drukte, daar ga ik van leven’

VIDEODe Achterhoek rules Amsterdam. Dat is misschien wat ál te kras gesteld. Maar feit is dat drie van de acht wethouders die de hoofdstad van Nederland rijk is, opgegroeid zijn in het land van De Graafschap, Normaal en de Zwarte Cross. Het land ver ten oosten van Arnhem waar bescheidenheid als een deugd wordt gezien en ‘jao, jao’ staat voor ‘nee’.

Als Rutger Groot Wassink (45 jaar oud, geboren in Doetinchem) iets niet is, is het wel bescheiden. ,,Nee!”, roept de wethouder Sociale Zaken en schatert het uit. De GroenLinkser staat bekend als ‘stevig’ links.

Hij haalt vanaf zijn Amsterdamse troon menig liberaal het bloed onder de nagels vandaan. Hij is de prater van de drie, al zal hij zichzelf geen ‘sprékkerd’ vinden. Over dat Achterhoekse woord straks meer.

Laurens Ivens (43, geboren in Doetinchem) vertrekt geen spier als hem voor de voeten wordt geworpen dat hij misschien wel het meest bescheiden is. Achterhoeks bescheiden bijna. ,,Ik vind Achterhoekers niet bescheiden, wel nuchter”, zegt de SP’er wiens stem veel zachter klinkt dan die van zijn oud-plaatsgenoot.

,,Ik ben ook nuchter. Ik loop lang genoeg mee in de politiek om niet bescheiden te zijn. Onder mij op Volkshuisvesting zijn de afgelopen jaren net zo veel huizen gebouwd als er staan in Doetinchem.” ,,En Laurens komt van ons het vaakst op tv”, vult Groot Wassink aan. Dat klopt. Zeker op de landelijke tv.

Touria Meliani (51, opgegroeid in Winterswijk) was 15 jaar toen ze al wist dat ze naar Amsterdam wilde. Ze kwam als 6-jarige uit Marokko naar Nederland. De partijgenote van Groot Wassink heeft Kunst en Cultuur in haar portefeuille. ,,Bescheiden ben ik niet”, zegt ze. ,,Maar ik ben wel van het gewoon doen. Ik hou niet zo van mensen die zichzelf zo nodig willen uitleggen.’’

Volledig scherm Laurens Ivens, Touria Meliani en Rutger Groot Wassink (v.l.n.r.) zwaaien met de Achterhoekse vlag in Amsterdam. © Raphael Drent

,,Ik moest weg uit Winterswijk, omdat ik bang was dat ik me er ging vervelen. Maar de Achterhoek heeft me ook veel gegeven. Ik houd van ruimte, speelde veel buiten en maakte wandelingen naar het Rommelgebergte. Elk bermbloempje ken ik van naam.”

,,Ik was ook graag buiten”, zegt Groot Wassink. ,,Hoe vaak ik wel niet met een luchtbuks beschoten ben door een boer als we suikerbieten aan het jatten waren?”

De Achterhoekse vlag, die sinds anderhalf jaar fier wappert bij talloze huizen en boerderijen van Kilder tot Ratum, komt op tafel. De halve regio identificeert zich met het groene banier. De Achterhoeker lijkt met de vlag in de hand trotser op zijn boerenachtergrond te zijn.