‘Achterhoek extra kwetsbaar voor corona door vele ouderen’

,,Je moet eerlijk zijn dat oudere mensen vatbaarder zijn voor het virus dan jongeren. Onze regio is wel extra kwetsbaar, dat denk ik wel’’, vertelt Boumans in een vraaggesprek met presentator Frans Miggelbrink. De burgemeester is bevreesd voor de gevolgen van het coronavirus in de Achterhoek. ,,Ja, ik ben echt benieuwd. Ik ben bang dat we ook nog wel wat ellende tegemoet gaan de komende dagen.’’

Voordeel ten opzichte van Randstad

Ten opzichte van de Randstad ziet Boumans ook een positieve kant voor de Achterhoek in de strijd tegen het virus. ,,We hebben wel als voordeel dat we allemaal wat verder uit elkaar wonen. Als je al die beelden uit de Randstad hebt, van die mensen die in flatjes wonen en niet naar buiten kunnen. Wij hebben over het algemeen nog wel een tuintje waar je in kunt. Maar goed, dat geldt natuurlijk niet voor de mensen in verpleeghuizen.’’



Hij waarschuwt ook jongeren zich aan de voorschriften te houden. ,,Jongeren moeten niet moeten denken: dat gaat wel aan mij voorbij. Dus ga niet 's avonds vrolijk naar een sportplek. Het raakt je, en als het je niet raakt dan kun je het meedragen voor oudere mensen.’’