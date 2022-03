Achterhoek klaar voor noodopvang voor gevluchte Oekraïners

Eerder deden Oost Gelre en Winterswijk hetzelfde, in die gemeenten samen is tot de paasvakantie voor tachtig mensen een noodopvanglocatie beschikbaar.

In Bronckhorst is Landgoed De Hooge Weide in Vorden ingericht als tijdelijk onderkomen voor gevluchte Oekraïners. In de groepsaccommodatie is tot eind april plek voor maximaal 35 mensen. Aalten heeft op haar beurt bij het Casperhuus in De Heurne dertig plekken tot 1 april beschikbaar.

Oekraïners die zich in Montferland melden, kunnen onderdak krijgen in voormalig familiehotel Engelbarts in Zeddam. Daar wordt deze week hard gewerkt om voor de komende negen maanden, vijftig vluchtelingen te kunnen huisvesten. Het hotel werd recent verkocht. ,,De oude eigenaren hadden de inboedel juist net naar Oekraïne verstuurd”, zegt huidig eigenaar Noël Teunissen.

Daarnaast heeft Montferland bij recreatiegebied Stroombroek in Braamt twee bungalows geregeld, waarin in totaal twaalf mensen kunnen verblijven.

Berkelland heeft op twee plekken in de gemeente opvanglocaties ingericht. Zo kunnen dertig mensen onderdak krijgen in de kerk aan de Dorpsstraat in Geesteren en zijn bij hotel Avenarius in Ruurlo veertien opvangplekken. Voor beide locaties geldt dat ze tot en met 14 april beschikbaar zijn.

De betrokken burgemeesters laten weten heel blij te zijn met de bereidheid om te helpen in hun gemeenten. „Iedereen voelt en leeft mee. Dat hebben we ook gemerkt aan de reacties van inwoners die locaties aandroegen of zich meldden als vrijwilliger”, zegt burgemeester Joost van Oostrum van Berkelland.