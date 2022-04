Achterhoek kleurde weer ouderwets oranje

Dinxperlo is traditiegetrouw het meest oranjegezinde dorp in de Achterhoek. In het dorpscentrum werd ’s morgens vroeg al een aubade gehouden. Hierbij werden de dorpsbewoners nog eens in het zonnetje gezet die de dag ervoor een lintje hadden mogen ontvangen van burgemeester Anton Stapelkamp. Aansluitend werd in optocht met versierde fietsen door het dorp gereden. In Aalten was een kleedjesmarkt en de zogenaamde Koningsloop.

Beapop - nog een verwijzing naar Beatrix, toch al weer een tijdje prinses - is de misschien wat gedateerde naam van het festival op Koningsdag in hartje Ulft. Maar Bea of niet, leuk is het wel. Laagdrempelig ook, met bands als Bootsman, Bugs 'n Bones en Bluesfactor, die al jaren op de poppodia staan van regionale cafés en festivals.

In Doetinchem ging de kindervrijmarkt rimpelloos over in feestgedruis. De avond ervoor was het al druk, gisteren was het in de binnenstad soms over de koppen lopen. Veel jongeren - ook van buiten Doetinchem - kwamen af op We are Royals, het dancefestival van Club 22-24 dat (dinsdagavond en woensdag) groots op De Bleek werd gehouden.