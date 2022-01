Achterhoek komt na jaren weer uit boven magische grens van 300.000 inwoners

Met die groei over 2021 is de bevolkingskrimp wel voorbij, zal menigeen stellen. Cijfermatig is dat inderdaad zo. In 2007 werd voor het eerst – vanuit Regio Achterhoek – het krimpscenario in het vooruitzicht gesteld: er werden minder kinderen in de Achterhoek geboren dan dat er mensen stierven.



Een scenario dat klopte als een bus, want in 2015 was het aantal inwoners met 3000 gedaald tot net boven de 297.000. Nu is die ‘schade’ weer ingehaald: op 1 januari van dit jaar tellen de acht gemeenten samen 300.129 inwoners. Een kleine correctie op die cijfers volgt nog.



Drie gemeenten springen er over 2021 uit: Doetinchem (+286), Winterswijk (+170) en Montferland (+338). De stijging van Doetinchem is niet opvallend: de gemeente heeft groeiambities en wil 70.000 inwoners tellen in 2036. Er wordt flink gebouwd en de stad is aantrekkelijk om te gaan wonen voor vooral inwoners van de andere Achterhoekse gemeenten. Doetinchem is ook de enige Achterhoekse gemeente die nooit is gekrompen.