Achterhoek likt de wonden: tienduizenden euro’s schade na opeenvolgende stormen

Het gesprek Schrijver Bert Wagendorp: ‘Een rechtse hoek namens álle kleingehou­den Achterhoe­kers’

De Phoenix vergaat in 1847 op Lake Michigan met aan boord tientallen Achterhoekse landverhuizers. Bert Wagendorp schrijft er een avonturenroman in drie delen over. Onderweg belandt hij van fictie in werkelijkheid.

19 februari