Achterhoek meer eenheid dan ooit door dreiging Noordtak: ‘We geloven niet in dit Rotterdamse sprookje’

het gesprek Wetenschap­per Ties ketent zichzelf vast in kolenmijn: ‘Klimaat­cri­sis vele malen groter dan coronacri­sis’

Hij ketende zich vast in een kolenmijn en loopt mee in klimaatprotesten. Maar bovenal zet Ties Temmink (32) zich actief in voor herstel van de bodem onder onze voeten . ,,We roepen al vijftig jaar dat het fout gaat, maar die kreten zijn uitgehold.’’

22 januari