Achterhoek moet ‘enorme spons’ worden in strijd tegen de droogte

Als dat spons-idee slaagt, is het gebied beter voorbereid op droogte in het groeiseizoen. Daar was vooral sprake van in de extreem droge jaren 2018 en 2019, wat funest was voor veel gewassen. Maar ook natuurgebieden hadden enorm te lijden onder die droogte. Gebeurt er niks, dan ondervindt de natuur, het landschap én de landbouw de komende decennia grote schade van droogte en klimaatveranderingen.



De Achterhoek is sindsdien bezig met een gezamenlijke aanpak van droogte en klimaatverandering in de regio. Het vasthouden van water is namelijk een probleem, doordat de Achterhoek boven zeeniveau ligt en grotendeels uit zand bestaat. Zandgrond houdt nauwelijks water vast en werkt daarom als een soort vergiet.