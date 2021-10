Achterhoek niet langer brandstofmekka van Nederland; wel goedkoopste van Gelderland

Tot vorig jaar waren de goedkoopste tankstations nog in Groenlo, Ruurlo, Doetinchem en Beek te vinden. Dieselrijders hebben wel geluk: tankstation Esso Xpress Beek staat op plek vier van de goedkoopste dieselpompen van het land, met een literprijs van 1,269 euro. Dat is bijna drie cent duurder dan het goedkoopste dieselstation in Nederland. Dat staat in Nieuw-Heeten in de provincie Overijssel en vraagt 1,24 euro per liter.



Dit blijkt uit onderzoek van MultiTankcard, dat elk jaar de gemiddelde brandstofprijzen op een rij zet. Daarvoor worden tankstations bekeken met meer dan honderd transacties per dag. De meetdag was 30 september.



Uit het onderzoek blijkt dat het tanken van benzine of diesel in de Achterhoek provinciaal gezien nog altijd relatief ‘minder duur’ is. Twee tankstations van Tango in Doetinchem staan in Gelderland op een gedeelde eerste plaats, met een gemiddelde benzineprijs voor E95 (de meest getankte benzinesoort) van 1,66 euro per liter. De Makro in Duiven is een cent per liter duurder en staat daarmee op plek drie van de provinciale lijst met goedkoopste tankstations.