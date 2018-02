'Achterhoek': van minkukel tot geuzennaam

DOETINCHEM - Anno 2018 schaamt niemand er zich nog voor in de Achterhoek te wonen. Maar nog niet zo lang geleden werd alleen gesproken over De Graafschap of Oost-Gelderland, als deze streek werd bedoeld. De evolutie van een naam.

Zou er deze eeuw een betaald voetbalclub in Doetinchem worden opgericht, dan zou niemand twijfelen aan de naam: FC Achterhoek. Daar piekerde in 1954 nog niemand over. Dus werd het De Graafschap, vernoemd naar de streek zoals die toen nog met grote letters in de Bosatlas was te vinden.

De Graafschap

Anno 2018 is De Graafschap als naam voor de streek nergens nog te zien. Wel dragen de voetbalclub en ROC Graafschap College nog prominent de naam, die oorspronkelijk komt van Graafschap Zutphen, het gebied dat in de Middeleeuwen vooral het gebied van de huidige Achterhoek bestreek. Wat niet wil zeggen dat de naam Graafschap verdwenen is. Er zijn meerdere bedrijven en instellingen met de naam Graafschap, zoals een dierenartsenpraktijk in Vorden, een camping in Hummelo en een hotel in Doetinchem.

Dagbladen

Wie rondneust in de regionale geschiedenis valt op dat de naam 'Achterhoek' - precies 350 jaar geleden voor het eerst gebruikt door de Eibergse dichter Willem Sluiter - lange tijd amper voorkomt in deze regio. Wel dus 'De Graafschap', zoals bijvoorbeeld in de voormalige liberale regionale krant De Graafschapbode. Deze naam werd begin jaren negentig als oubollig gezien en ingeruild voor Gelders Dagblad. Waarmee een uitgelezen kans werd gemist er Achterhoeks Dagblad van te maken. De krant ging in 2001 op in De Gelderlander.

Wat ook in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw graag als naam werd gebruikt voor deze regio was 'Oost-Gelderland'. Soms werd daarbij ook Liemers aangeduid, maar niet altijd.

Regio Achterhoek

In de jaren zestig ontstond de Stichting Streekbelang Oost-Gelderland (SSOG), dat opkwam voor de belangen van de huidige Achterhoek. Halverwege de jaren tachtig begon de overheid zich daarmee te bemoeien en ontstond onder leiding van de burgemeesters Havermans (Doetinchem) en De Vries (Winterswijk) Samenwerkingsverband Oost-Gelderland (SOGO), waarin de gemeenten zaten. Sinds 1995 heet deze club Regio Achterhoek, achteraf gezien op dat moment redelijk vooruitstrevend.

Publicist Arend Heideman uit Gelselaar staat bekend als 'Sluiter-kenner' en is betrokken bij de festiviteiten rondom het feit dat de naam Achterhoek 350 jaar bestaat. Volgens hem speelde boerenrockgroep Normaal - dat onder meer een in 1979 een lp uitbracht met de naam D'n Achterhoek Tsjoek - een grote rol in de 'acceptatie' van de naam Achterhoek. ,,Normaal profileerde zich als Achterhoekse band en werd ook overal zo genoemd. De Zwarte Cross nam dat later over. Het betekende de ommekeer van de naam die nu inderdaad een geuzennaam is.’’

Volledig scherm Bosatlas 2001. De streek wordt Achterhoek genoemd, Graafschap staat er tussen haakjes achter. © Bosatlas, Noordhoff Uitgevers

Bosatlas

Volledig scherm Bosatlas 1923. De regio heet De Graafschap. Verder wordt gesproken over 'Doetichem', Wisch en Bergh. © Bosatlas, Noordhoff Uitgevers De naam Achterhoek wordt pas na de Tweede Wereldoorlog door de officiële kaartenmakers gebruikt. Dat blijkt uit de kaarten van het midden van Nederland, zoals die al sinds 1877 in de Bosatlas worden gebruikt. Vanaf dat jaar tot nu is goed te zien hoe de streeknaam wordt aangepast.



In de negentiende eeuw was het duidelijk: de streek ten oosten van de IJssel heet Graafschap Zutfen (nog met een f). De Lijmers heet het gebied rond Zevenaar, maar deze Graafschap begint onder Doesburg en slingert dan oostwaarts, tot voorbij Eibergen. Grappig is dat er naast de Oude ook een Nieuwe IJsel stroomt (beide met één s), we zien ook nog wat plaatsnamen met twee o’s (Hummeloo, Groenloo). En Doetinchem heet nog Deutichem en vlakbij ligt ook nog de plaats Ter Borg.

In 1947 heet de regio het Graafschap, zonder ‘De’. Aan het eind van de jaren tachtig is de stemming omgeslagen: de Graafschap wordt voortaan tussen haakjes vermeld, pas na Achterhoek. Sindsdien is dat zo gebleven, waarbij het nu opvalt dat (in de editie van 2016) die naam Graafschap in steeds kléinere letters wordt geschreven.