Achterhoek verlost van oerwoud aan zorgaanbieders; afspraken met zestig partijen

Euregio wil advies geven in noord­tak-dos­sier: ‘We hebben Duitsland politiek gezien wakker geschud’

ZIEUWENT - De Euregioraad pleit voor de inzet van zijn grensoverschrijdende kennis bij het onderzoek naar de mogelijke aanleg van een noordtak van de Betuweroute door de Achterhoek. ,,Aan Duitse zijde wordt er nagenoeg niet over deze spoorlijn gesproken, omdat ze daar niet duidelijk voor ogen hebben wat er aan de hand is in Nederland.”

5 april