Achterhoek wil géén Noordtak door het gebied: ‘What's in for us?’

,,What's in for us?", vertolkt woordvoerder Albert Gerritsen de gevoelens van de zeven Achterhoekse wethouders die zitten in de thematafel Mobiliteit en Bereikbaarheid van Achterhoek 2030.



,,Voor de Achterhoek zitten er enkel nadelen aan. De Noordtak is alleen bedoeld voor goederenvervoer. Als het ook voor personenvervoer was, zouden we er als Achterhoek nog over kunnen nadenken. Maar zo is de Noordtak voor ons geen optie.”