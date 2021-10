Achterhoeker Erik sneuvelt in de finale van The Voice Senior: ‘Ik ben 60, maar niet ‘old school’’

terugblikDOETINCHEM - Duizend aanmeldingen zijn er voor The Voice Senior 2021 . Heel Holland zingt, zelfs op leeftijd! Vijftig kandidaten worden geselecteerd voor de audities. Journalist en zanger Erik Hagelstein uit Doetinchem is één van hen. Hij brengt het tot de laatste acht. Dit is zíjn verhaal.

Het avontuur zit er op. Coach Angela Groothuizen stuurt me zonder blikken of blozen uit The Voice Senior 2021. Haar hartsvriendin Leoni Jansen gaat door naar de laatste vier, niet ik.

Geen rare beslissing. Leoni’s vertolking van I See Fire van Ed Sheeran is fantastisch, de effecten indrukwekkend. Al tijdens de repetities realiseer ik: hier houdt het op. Tegen dit geweld is geen Achterhoeks kruid gewassen.

Ik krijg op verzoek van presentatrice Lieke van Lexmond nog een applaus van het publiek en keer terug naar de backstageruimte van Studio 22 op het Mediapark in Hilversum. Bekend terrein, inmiddels.

Ellen Schutten van producent ITV vangt me op. ,,Het is ten strengste verboden om vanavond alcohol te schenken”, zegt ze, met een blik vol mededogen. ,,Zal ik een biertje voor je halen?”

Ze is opgegroeid in de Achterhoek. Dat schept een band. Ellen is een kanjer. Net als haar collega’s Lisa, Kristel en Francis, overigens. Ze werken achter de schermen, staan altijd voor je klaar. Het is sowieso een sterk team, dat van The Voice. Ik heb een beetje ervaring met televisie, maar dit is van een andere orde. Het programma, een kijkcijferkanon, wordt met liefde en vakmanschap gemaakt.

Quote Angela is warm, ervaren, betrokken en deskundig. Zo organi­seert ze voor de zes kandidaten in haar team een high tea in Amsterdam, buiten de camera’s om Erik Hagelstein