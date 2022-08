Achterhoekers met inkomen tot 20 procent boven bijstandsnorm kunnen zich melden voor - verhoogde - energietoeslag

Huntenpop is weer helemaal terug en hoe: festival is heet, hip en supergemoe­de­lijk

ULFT - Huntenpop is terug van twee jaar weg geweest. De 31ste editie dit weekend is snikheet en qua programmering iets hipper dan voor corona. Wat blijft is de gemoedelijkheid en de sfeer, met dik 20.000 bezoekers.

14 augustus