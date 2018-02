Achterhoeks akkoord over DocksNLD2

Gisteravond stemden de raden in met een deal, die er ook meteen voor zorgt dat Doetinchem het noordelijk deel van A18 Bedrijvenpark kan schrappen.

De provincie zette begin deze maand een streep door DocksNLD2 omdat er geen behoefte aan zou zijn. Voor grote logistieke bedrijven zou onder meer op het Zevenaarse bedrijventerrein 7Poort voldoende plek zijn.

Groot succes

DocksNLD2 volgde na een in 2008 gesloten overeenkomst tussen Montferland, Bronckhorst, Doetinchem en Oude IJsselstreek. Toen begonnen de vier gemeenten twee regionale bedrijventerreinen: DocksNLD in Montferland en A18 Bedrijvenpark bij Doetinchem. Dat laatste loopt echter voor geen meter, terwijl DocksNLD een groot succes bleek. Er was voor de gemeente Montferland dan ook alle reden om met DocksNLD2 de tweede fase te starten.

Doetinchem wil nu stoppen met het verkopen van bedrijfsgrond in het noordelijk deel van het A18 Bedrijvenpark. Dat levert een strop op van 12 miljoen euro. Deze rekening wordt door de vier gemeenten betaald.



In ruil voor deze financiële steun, gaat Doetinchem mee in de plannen van Oude IJsselstreek om Hofskamp fase 3, langs de A18 bij Varsseveld, te ontwikkelen. Ook krijgt Bronckhorst de ruimte om bedrijventerreinen te verruimen. En kan Montferland dus DocksNLD2 ontwikkelen. De verwachting is dat dit 1.600 arbeidsplaatsen oplevert.

Doetinchem

Quote Andere gemeenten gaan toch hun eigen gang. Jaco te Hennepe, SP De gemeenteraad van Doetinchem ging na een lange discussie akkoord met het voorstel. SP en PvdA waren tegen. De SP wil wel afwaarderen, maar geen afspraken maken met de andere gemeenten. ,,Want die gaan toch hun eigen gang’’, aldus SP-raadslid Jaco te Hennepe. De PvdA is tegen het voorstel omdat het de weg opent voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen elders in de vier gemeenten. ,,Daarmee wordt de grond op A18 Bedrijvenpark nog minder courant dan hij al is’’, aldus PvdA-fractievoorzitter Steven Kroon. De rest van de partijen stemde voor het voorstel.

Bronckhorst

Aanvankelijk wilden CDA, PvdA en VVD in Bronckhorst dat het A18 Bedrijvenpark alleen afgewaardeerd kon worden als DocksNLD2 er écht zou komen. De partijen vinden het geen goed moment voor de afwaardering. ,,Voor Doetinchem is het noordelijk deel een molensteen waar ze van af willen’’, stelde CDA-raadslid Rob Weverink. ,,Dat snappen we. Maar is dat goed voor de regio of goed voor Doetinchem?’’

Na een schorsing werd het amendement ingetrokken. Wethouder Jan Engels vergeleek de kwestie met schaken: ,,Als we een paard offeren, geven we een andere pion de kans om te promoveren tot dame.’’

Oude IJsselstreek

Quote We kiezen voor onszelf en dat zal Doetinchem vast niet leuk vinden. John Haverdil, PvdA Oude IJsselstreek wil de harde toezegging dat er ruimte komt extra bedrijfsgrond te verkopen. Het gaat om ongeveer 7 hectare. ,,Als het A18 Bedrijvenpark wordt afgewaardeerd, moet ook de bestemming gewijzigd worden, zodat we in Oude IJsselstreek wel de grond kunnen verkopen waar behoefte aan is’’, zei Richard de Lange van de VVD. ,,In dat opzicht kiezen we voor onszelf en dat zal Doetinchem vast niet leuk vinden’’, vulde PvdA'er John Haverdil aan, die daarmee zonder het te weten de opmerking van SP'er Te Hennepe in Doetinchem bevestigde.

Montferland