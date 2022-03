Achterhoeks naoberschap voor Oekraïners: dit is er allemaal nog nodig

Fietsen opknappen voor het goede doel

Stichting Mini Manna in Doetinchem is een van de partijen die fietsen inzamelt voor Oekraïense vluchtelingen. Van kleine tot grote, alles is welkom. De fietsen die binnenkomen worden door mensen van de Stadswerkplaats opgeknapt en gebruiksklaar gemaakt. ,,We hebben al een stuk of tien fietsen ontvangen”, zegt Steven Kroon, directeur van Mini Manna, een winkel voor betaalbare boodschappen voor minima. ,,We hebben er ook veel nodig, want de Oekraïense kinderen gaan hier op een gegeven moment ook naar school. Het is hartverwarmend hoe iedereen zich zo belangeloos inzet en spullen langs komt brengen.”