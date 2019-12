Achterhoekse band brengt ode aan ouderwetse boerenkroeg met dialectcover ‘The Lion Sleeps Tonight’

COLUMN Het was een fijn sportjaar in de Achterhoek en Liemers

9:11 Youp van ’t Hek schreef ooit in zijn column dat hij op had getreden in de Achterhoek. In Oldenzaal welteverstaan. Het geeft aan dat we in de Achterhoek en Liemers er niet echt toe doen bij veel randstedelingen.