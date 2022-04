Achterhoekse gemeenten schieten minima energietoeslag van 800 euro voor

Je komt ervoor in aanmerking als je maximaal 120 procent van de bijstandsnorm als inkomen hebt. Voor een alleenstaande tot AOW-gerechtigde leeftijd is dit minder dan € 1.244,54 netto per maand exclusief vakantiegeld. Voor gehuwden of samenwonenden is dit minder dan € 1.777,92 netto per maand exclusief vakantiegeld. Vanaf AOW-gerechtigde leeftijd liggen deze bedragen op € 1.382,89 voor een alleenstaande, en op € 1.872,49 voor gehuwden of samenwonenden.