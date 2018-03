'Achterhoekse' hardstyle-dj Jay Reeve onderweg naar de top

Na de release van The Blackbird kreeg hij al zes nieuwe boekingen en ontvangt hij via sociale media reacties uit heel Europa. ,,Als je in Frankrijk bent en ze zingen daar jouw melodie mee, dan denk je echt: 'Wtf? Ze kennen mijn nummer waar ik thuis aan heb zitten werken!'. Dat is echt heel bijzonder. Je probeert toch een bepaald gevoel in een track te stoppen en als dat gevoel dan ook aanslaat bij mensen, voelt dat wel als een voldoening.’’



The Blackbird betekent de echte doorbraak voor Jay Reeve. Julien: ,,Weet je, daarvoor had ik ook weleens goede nummers, maar dit is wel tot nu toe het grootste nummer. Nu is het een kwestie van waarmaken.’’ Hij vervolgt: ,,De nummers moeten nog vetter zijn. Ik hoop gewoon door te knallen!’’ De ultieme droom? ,,Afgelopen jaar heb ik op de afterparty van Defqon 1. gedraaid. Maar een uur lang mijn eigen set op het hoofdpodium van dat festival, daar droom ik van.’’



Raasing draait de komende zomer in ieder geval op Intents Festival, Rebirth en Beat The Bridge bij de John Frostbrug in Arnhem.