Achterhoekse jongens met maar één ding voor ogen: zoveel mogelijk plezier hebben

Zelfde straat, zelfde avond, andere kroeg: ook Benthe (20) weet zeker dat ze gedrogeerd is met een injectie

DIDAM - In dezelfde straat en op dezelfde avond: Benthe Prikken zegt net als de 23-jarige Verena Elshof slachtoffer te zijn geworden van het zogenoemde ‘needle spiking’ in Doetinchem. De 20-jarige Didamse ging in de nacht van zaterdag op zondag ‘helemaal out’, haar moeder is woest dat het niet serieus wordt genomen.

25 mei