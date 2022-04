Achterhoekse jongeren lopen warm voor een woning, maar níet voor tiny houses

Auto slaat over de kop bij botsing in Zieuwent: bestuur­ster gewond naar ziekenhuis

ZIEUWENT - Op de kruising van de Otsdijk en de Scheidijk in Zieuwent is aan het eind van de vrijdagmiddag bij een ongeluk een auto over de kop geslagen. De bestuurster van die auto raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

