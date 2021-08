Achterhoekse of Liemerse vlag? ‘De grens ligt waor gi’j um eigen wens!’

ZEVENAAR/ DOETINCHEM - De Liemers heeft nu anderhalve maand een eigen vlag en de eerste bordeaux-rode exemplaren hangen al in de regio. Je ziet het nu al en het gaat waarschijnlijk nog veel vaker gebeuren dat de Liemerse én de Achterhoekse vlag in één straat of zelfs pal naast elkaar hangen.

Is dat erg? Helemaal niet, wat Albert Hell uit Didam betreft. Hij liet er een gedicht op los.

Waor ie woont gif ow ut gevuul

Ai kiek rond 180 gr rond as un uul.

Dai woont in onmundg mooie streek.

Of ie now woont in Loerbèèk of Bèèk.

Wat mik ‘t ut in Liemers of Achterhoek steet gedruk,

Laef met ow herkoms want gi’j heb geluk.

Ai laef ie op de grens of aan de rand.

Met ow trots waor vandaan kom laef ie op ‘Eige Stand’

En wat zeg un un ‘vlag’ den wappert met alle winde met!

Gif dan ok aan dat we same ene richting kunne kieze.

‘ut het ooste komme de wieze’

Waor lig dan de grens?

Waor gi’j um eigen wens!

Volledig scherm © Arjan Gotink