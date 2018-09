Achterhoekse pastoor: Sluiten meeste kerken realistisch beeld

DOETINCHEM/ ZEVENAAR - Het beeld dat kardinaal Eijk schetst dat er in de Achterhoek en Liemers over tien jaar nog maar enkele kerken gebruikt worden voor eucharistievieringen is realistisch. Dit zegt vicaris Pauw.

,,Misschien dat de kardinaal met zijn uitspraak mensen wakker schudt en dat er wat verandert’’, voegt Pauw toe. Behalve vicaris van Arnhem (het deel van bisdom Utrecht waar de Achterhoek en Liemers onder vallen) is Pauw sinds een jaar pastoor van de megaparochie Maria-Laetitia in Doetinchem en Oude IJsselstreek.

Twee kerken in functie

Kardinaal Wim Eijk zei vrijdag in deze krant dat hij denkt dat er in een gebied als de Achterhoek in 2028 nog maar twee kerken in functie zijn. Nu worden er alleen in de parochie Maria-Laetitia – ooit vijftien aparte parochies – nog zeven kerken gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld. Dat waren er tien jaar geleden nog zeventien.

Tekort aan vrijwilligers

,,In de parochie Maria-Laetitia is voortvarend te werk gegaan’’, zegt Pauw. ,,Op dit moment is er financieel geen noodzaak om een van de zeven overgebleven kerken te sluiten. Maar ik weet ook zeker dat dat binnen vier of vijf jaar wel nodig is met een aantal van die kerken. De sluiting heeft niet alleen met geld te maken, ook met een tekort aan vrijwilligers.’’

Waar, als het scenario van Eijk uitkomt, twee kerken in de Achterhoek open blijven durft Pauw niet te zeggen: ,,In elk geval waar draagvlak is.’’

Sluiting zes kerken

Ook de parochie Gabriël (Montferland) is overgegaan tot sanering en sluit in 2019 zes van de elf kerken. Per 1 januari fuseerden de Liemerse parochies Sint-Willibrodus (Zevenaar en Rijnwaarden), Vier Evangelisten (Duiven en Westervoort) en Levend Water (Giesbeek en Doesburg). In juni had dat een eerste gevolg: alleen in Zevenaar wordt nog op zondagmorgen een eucharistieviering gehouden.

Pauw heeft geen exacte cijfers van het kerkbezoek in zijn parochie voorhanden en ook niet van de hele Achterhoek en Liemers. Wel zijn er landelijke cijfers van Kaski (het expertisecentrum over religie van de Radboud Universiteit) die qua percentages regionaal slechts licht verschillen.

Daling met 46 procent

Daaruit blijkt dat het kerkbezoek in 2016 (toen er landelijk nog 173.500 katholieken elk weekeinde naar de kerk gingen) met 46 procent is gedaald ten opzichte van 2006. En het is met 70 procent gedaald ten opzichte van 1996, toen er nog ruim een half miljoen mensen wekelijks de katholieke kerk bezochten. In bisdom Utrecht waren er in 2016 nog 30.600 kerkgangers, 49 procent minder dan in 2006.