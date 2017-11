Achterhoekse trucker (26) aangehouden na dodelijk ongeval in Brabant

Wehlse rookworsten gaan als warme broodjes

7:43 WEHL - Angelo Derksen uit Wehl kan zijn geluk niet op als hij over zijn vak van ambachtelijk slager praat. Voor het eerst deed hij mee aan Arnhem Rookworststad, de grootste rookworstwedstrijd van Nederland. Hij won meteen. ,,Wat er sindsdien in de zaak is gebeurd, dat had ik niet verwacht."